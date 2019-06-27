ميريام فارس تصوّر أغنية جديدة في ألمانيا وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: تصوّر النجمة اللبنانية ميريام فارس أغنية جديدة باللهجة المغربية في العاصمة الألمانية برلين.
الأغنية تحمل الإيقاع الريفي بحسب ما صرحت به ميريام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش “مهرجان موازين إيقاعات العالم” في المغرب.
هذا وتستعد ميريام فارس في الفترة المقبلة لتصوير أكثر من أغنية على طريقة الفيديو كليب، كما صرحت أيضًا.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال ميريام فارس الفنية كان كليب “قومي” الذي طرحته في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.
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