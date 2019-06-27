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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الوقت الذي تستعد فيه نجمة الراب، كاردي بي، للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها "كالتشر"، الذي يصادف يوم الـ 10 من تموز/يوليو، وقيل أنهسيكون احتفالٌ فاخر، وردت أنباءٌ أخرى، تكشفُ عن قيام النجمة بتكليف صائغ مجوهرات المشاهير "إليانت"، بتصميم الهدية المثالية، لطفلتها البالغة من العمر 11 شهرًا.
وشارك الصائغ عبر حسابه على إنستغرام سلسلةً من صور قلادة الألماس، والتي تأتي مزيّنةً بأربع شخصياتٍ، من برنامج "Word Party" للأطفال، الذي يُعرض على شبكة نيتفلكس.
كما شاركت الأم كاردي، صورة القلادة عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها قائلةً: "سلسلة كالتشر الجديدة من برنامجها المفضل".
ووفقًا لمجلة "دبليو"، أنفق الثنائي، كاردي بي وأوفست، خلال الـ 11 شهرًا، التي تلت ولادة ابنتهما كالتشر، أكثر من 287 ألف دولار، على مجوهراتها.
ويُقال إن هذا التصميم المصنوع من الألماس والذهب الأبيض، كلّف الثنائي حوالي 143 ألف دولار، في حين أن أساور التنس الماسيّة، والأقراط المطابقة، التي اشتروها للطفلة، في الشهر الماضي،كلّفت 115 الف دولار.
علاوةً على ذلك، أفادت المجلة في تقريرٍ منفصل بأن عيد ميلاد كالتشر الأول، سيُكلفُ والدتها حوالي 574 ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر رضيعة كاردي بي تحصل على قلادةٍ بـ 143 ألف دولار بمناسبة عيد ميلادها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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