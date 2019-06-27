مُربية أطفال رياض محرز تفضحه: بخيل والمحكمة تُلزمه بدفع حقوقي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض نجم كرة القدم الجزائري المحترف بصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، لانتقادات لاذعة بعدما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ قدره 3612 جنيها استرلينيا (4579.85 دولارا) لمربية أطفاله.

ورغم أن هذه المربية وتدعى فيليبينو كاتالينا "كاثي"، وتبلغ من العمر 52 عاماً، كانت تحصل على 12 جنيها استرلينيا (15 دولارا) في الساعة، لكن اتضح أن محرز الذي يتقاضى راتباً أسبوعياً قدره 200 ألف استرليني (253591.00 دولارا) امتنع عن دفع النفقات التي وعد بها وكذلك أموال العمل الإضافي.

ونقلت صحيفة ذا صن عن كاثي قولها "محرز شخص بخيل، وأنا أعمل بجد على مدار الساعة، ولا أريد منه سوى أموالي، التي امتنع عن دفعها لي، رغم أني كنت معهم 24 ساعة في اليوم".

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وتابعت "كما كنت أضطر للنوم في نفس غرفة أطفاله كي أتعامل معهم حال استيقاظهم في أي وقت. لم يكن بوسعي الذهاب لمنزلي، وبقيت متواجدة هناك في مانشستر وكان يتعين عليّ أن أعمل كل الساعات، ولم يسبق أن افتعلت أي مشكلة في عملي، وكل ما أريده الآن هو الحصول على أموالي التي تعبت في عملي من أجلها كل هذه الساعات".

وعلمت الصحيفة أن القاضي جون شيرات حَكِمَ قبل بضعة أيام لصالح كاثي، وطالب محرز بضرورة دفع هذا المبلغ المالي لكاثي، وتم منح اللاعب مهلة للسداد حتى يوم الخميس المقبل.