كاتي بيري تُحدد موعد زفافها من أورلاندو بلوم.. وهذه تفاصيل الحفل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مصدرٌ مقربٌ من مجلة "بيبول"، عن موعد عقد قِران مُغنيّة البوب العالمية، كاتي بيري، على خطيبها الممثل العالمي، أورلاندو بلوم، مشيرًا إلى أنّهما ينويان إقامة حفل زفافهما، في نهاية عام 2019 الجاري.

وأضاف المصدر، بأنّه لن يكون الزّفاف ضخمًا وصاخبًا، بل يُخطط الثّنائي لحفلٍ صغيرٍ وحميمي، كما أنّهما بدآ بالفعل بتنفيذ هذه الخُطط، من خِلال مُنظم حفلات الزفاف "wedding planner"، وأن كاتي هي المسؤولة عن التخطيط لعُرسها، مع القليل من المُساعدة من خطيبها بلوم.

ورّغم أنّه من عادة المشاهير، أن يستغرقوا فترةً طويلةً للتخطيط لزفافهم، لكنّ كاتي وأورلاندو ليسا كذلك؛ إذ قالت المجلّة بأنهما لا يشعران بالضّغط والتّوتّر إزاءَ الاستعداد للزفاف، بل يعتبران أنّه سيكون حفلًا مُمتعًا، مع العائلة والأصدقاء.

وفي وقتٍ سابقٍ، من عامنا الحالي، عندما شاركت كاتي في البرنامج الحواري الصّباحي "Good Morning America"، قالت كاتي، بأنه أصبح مطلوبًا منها، أن تبدأ للتحضير لزفافها، وأضافت بأنها هي وأورلاندو يستمتعان باللحظة.

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وتطرّقت النّجمة حينها، إلى الحذاء الذي تنوي انتعاله في يومها الكبير، وقالت بأنه سيكون من تصميم أحد كِبار المُصممين، وسيكون مُزيّنا بالورود والأزهار، نسبةً للاسم الأخير لخطيبها "بلوم"، والذي يعني "الإزهار والتّورّد".

يُذكر أنّ أورلاندو تقدّم لخطوبة كاتي، في يوم الفالنتاين، من عامنا الحالي، وقدّم لها خاتم خطوبةٍ ألماسيًا، على شكل وردة، وصلت قيمته إلى 5 ملايين دولار.