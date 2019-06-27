محمد صلاح يعلق على أزمة عمرو وردة: هكذا يجب ان تعامل النساء!

كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 08:48 صباحاً - علق محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على أزمة زميله في المنتخب عمرو وردة.

فقد كتب مجمد صلاح في تغريدة هبر حسابه على تويتر: “يجب أن تتم معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام، “لا” تعني “لا”. تلك الأمور يجب أن تظل مقدسة”.

تابع محمد صلاح: “كذلك أؤمن أن الكثيرين ممن يرتكبون الأخطاء يمكنهم التغير إلى الأفضل، ولا يجب إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، وهو الحل الأسهل”.

وأضاف محمد صلاح في تغريدة أخرى: “يجب أن نؤمن بالفرص الثانية، يجب علينا أن نعلم ونرشد. النبذ ليس هو الحل”.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن صباح أمس الأربعاء، استبعاد عمرو وردة لاعب منتخب مصر من معسكر الفريق المشارك في بطولة الأمم الإفريقية، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحرش ببعض الفتيات.