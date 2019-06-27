عاصي الحلاني يُغني “الوطن” – بالصوت

متابعة بتجــــــــــرد: طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني قصيدة “الوطن” مُغناة بصوته عبر موقع وتطبيق “أنغامي”.

القصيدة من كلمات الشاعر السوري الراحل عمر الفرا، وأهداها عاصي الحلاني إلى جمهوره في الوطن العربي.

ومن خلال فيديو له عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، أشار عاصي إلى أن قصيدة “الوطن” هي من أقرب القصائد إلى قلبه، لأن موضوعها يتمحور حول “تراب الأرض” بحسب قوله، وتمنى أن تصل بصوته إلى قلوب محبّيه.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية “اضحكي” ويحصد أصداء نجاحها في الحفلات والمهرجانات التي يحييها بمختلف البلدان العربية والأجنبية.

للإستماع إلى قصيدة “الوطن” المغناة بصوت عاصي الحلاني من هنا