صديقة الأمير هاري ترتدي النقاب دعمًا للسعوديات.. وموجةٌ من الانتقادات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت المغنية البريطانية جوس ستون، صديقة الأمير هاري، للانتقاد على خلفية ارتدائها النقاب بعطلة لها في السعودية، وذلك تعبيرًا عن دعمها للنساء هناك.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت ستون (32 عامًا)، صورةً لنفسها على "إنستغرام"، وهي ترتدي النقاب باللون الوردي، أثناء جولتها في المملكة.

وعلّقت ستون على الصورة قائلةً: "النساء هنا قويات.. ويمارسن حرية الاختيار، ويرتدين ويفعلن ما يردنه"، وأضافت: "أحب التعرف على الثقافات المختلفة وأحب أن أصبح جزءًا منها، فذلك يعني لي الكثير".

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وذكرت ستون في تعليقها أنها تعلّمت كيفية ارتداء النقاب وأيضًا كيف تحافظ عليه كي لا يسقط عن رأسها.

وبحسب الصحيفة لم يُعجب ذلك العديد من متابعيها اللذين انتقدوا طريقة لبسها للنقاب وما كتبته.

وستون تجمعها علاقة صداقةٍ قويةٍ منذ سنوات طويلة مع الأمير هاري، وكثيرًا ما تدعمه في عمله الإنساني.