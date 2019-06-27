تعرف على إيرادات "حملة فرعون" بعد 3 أسابيع

احتل فيلم "حملة فرعون" المركز الرابع في شباك التذاكر السينمائي، محققًا إيرادات كلية منذ عرض بلغت 14 مليونًا و364 ألف جنيه، بعد 3 أسابيع من عرضه.
تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه.
الفيلم بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، محمود عبدالمغني، روبي، مايك تايسون، حمدي الميرغني، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.
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