رمضان ينشر مقطع فيديو له برفقة لمجرد خلال تحضيرهما لأغنيتهما الجديدة

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام" مقطع فيديو له، برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد من خلال تحضيرهما لأغنيتهما الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، والتي انتهيا من تسجيلها مؤخرًا.
وطرح محمد رمضان، منذ أيام قليلة، كليب "أفريقيا"؛ دعمًا للمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.
يشار إلى أن محمد رمضان طرح منذ أيام كليب أغنيته "بابا"، من كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامي المصري، مدير تصوير أحمد عبدالقادر، إخراج أحمد عبدالواحد، من إنتاج روتانا.
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