شمس تردّ على شائعة انسحاب الجمهور مِن حفلها في السعودية

أحيت الفنانة شمس الكويتية حفل غنائي كبير في مركز الملك فهد الثقافي في السعودية، وتألقت في الحفل بإطلالة سوداء أنيقة، وقصة شعر مميزة، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها، وقدمت خلال الحفل عددا كبيرا من أجمل أغانيها.

وترددت أنباء عن انسحاب عدد كبير من الجمهور السعودي من حفلها، وهو ما دفع شمس للرد على هذه الأنباء بأن نشرت مجموعة صور ومقطع فيديو تظهر تفاعل الجمهور الكبير معها في الحفل.

أرفقت الفنانة الكويتية الصور والفيديو بتعليق عبر حسابها على "إنستغرام"، بقولها: "أجمل وأروع وأحلى حفل في حياتي وسط أهلي وناسي وأحبابي في #المملكة_العربية_السعودية في #الرياض”.

وأضافت: “شكرا لكل من حضر شكرا #لهيئة_الترفيه شكرا لشركة #ود المنظمة شكرا لجمعية #اصدقاء_اللاعبين، شكرا للاعب الاسطورة #ماجد_ عبدالله, شكرا للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الكبير الملحن #محمد عبد_العظيم وشكر لهندسة الصوت كان أروع حفل”.

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وتابعت: "يا رب تحفظ لي حبايبي من السعودية فرحتوا قلبي بحضوركم فرحتوا روحي بمحبتكم لي يااااارب يحميكم ويحمي المملكة ويخلي لنا #الملك_سلمان والامير #محمد_بن_سلمان لانه خلانا نحتفل في ارض #الرياض ونشوف ناسها #شكرا #هيئة_الترفيه شكرا #تركي_ال_الشيخ على كل مجهوداتك شكرا للجميع”.

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