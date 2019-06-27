محمد منير يقدم باقة مميزة من أهم أغانيه في حفل كبير في ألمانيا

أحيا الفنان المصري محمد منير، حفلًا غنائيًا كبيرًا في دورتموند بألمانيا، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجاليات العربية.

وقدم محمد منير خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، ونشر صور من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستغرام”.

وكان محمد منير، قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان “ابعد عنيك عني”، التي تعد خامس أغنيات ألبومه الجديد، فسبق أن طرح من الألبوم 4 أغنيات هي “روح، أهل أول، لو باقي في عمري، طاق طاقية”.

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الفنان المصري، عانى من الأيام الأخيرة من العديد من الشائعات التي ربطت بين سفره للخارج وبين خضوعه لجراحة في قدمه وهو الأمر الذي نفاه مقربين من محمد منير مؤكدين أنه بصحة جيدة.

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وكان محمد منير، قد خضع لجراحة العام الماضي في قدمه بألمانيا وذلك بعد سقوطه عليها في منزله بالقاهرة، وخضع بعدها لجلسات علاج طبيعي.

يذكر أن الفنان محمد منير،يستعد لإحياء حفل غنائي في مهرجان «جرش» للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين والذي يقام فعالياته بالأردن في الفترة من 18 يوليو/ تموز المقبل وحتى 28 من نفس الشهر، والذي شهد عودة منير للمشاركة بالمهرجان بعد غياب ما يقرب من 17 عامًا.

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