محمد عساف يُعلِّق على خلافه مع دنيا بطمة

تحدَّث نجم أراب أيدول الفنان الفلسطيني محمد عساف عن خلافه مع الفنانة المغربية دنيا بطمة.

أكد الفنان الفلسطيني خلال مؤتمر صحافي أُقيم على هامش مهرجان “موازين”، أنه لا يعلم مشكلتها الحقيقية معه.

وقال عساف إن دنيا تهاجمه منذ أعوام طويلة وتنتقده باستمرار دون أن يعرف أسباب قيامها بذلك، نافيا ما تردد عن عدم إلقائه السلام عليها في إحدى المناسبات، إذ أكد أنه قابلها مرات عدة بعد هجومها عليه وألقى السلام عليها.

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ورغم الخلافات أكد عساف عن إعجابه الشديد بصوت الفنانة المغربية وفنها، مشددا على أنه ليس لديه أي مشكلة شخصية معها وأنه يسامحها على ما قالته عنه، وتمنى لها التوفيق في حياتها، حيث قال: “أنا شخصيا مسامحك، والله يوفقك من كل قلبي”.

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يُذكر أن الفنان الفلسطيني محمد عساف احتفل مؤخرا بإطلاق أغنية جديدة بعنوان «بصراحة»، والتي كسرت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" بعد 24 ساعة فقط على طرحها، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

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