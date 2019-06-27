صورة| علي ربيع مع هنا الزاهد وأمير كرارة: "أجمل ناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: نشر الفنان علي ربيع صورة، عبر حسابه على "إنستجرام"، جمعته بالنجم أميرة كرارة والفنانة هنا الزاهد. علق ربيع على الصورة التي طرحها قائلاً: "أجمل ناس.. انتظرونا في برنامج سهرانين". يذكر أن الفنان علي ربيع شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بينما ظهرت الفنانة هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات".

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