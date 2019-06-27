صورة| يوسف الخال يتغزل في زوجته نيكول سابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الفنان يوسف الخال صورة جمعته بزوجته الفنانة نيكول سابا بمناسبة عيد ميلادها، الذي حل أمس.

علق الخال على الصورة: "عيد ميلاد سعيد"، كما كتب لها بعض الكلمات الرومانسية: "‫نذوب كالشفاه في القبل، ‫كيف السبيل إلى الرشد، والوقت يعشق اللاعودة‬، ندور خارج المَجرة‬، ‫نسكُب الليل على النهار‬، ‫حتى يثْملنا الصحوـ ‫سأقولها شعرا،‬ هي لي.. أسكُنها".

وظهر يوسف الخال في المسلسل السوري "هوا أصفر"، من بطولة سولاف فواخرجي، وائل شرف.​