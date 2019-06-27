صورة| يوسف الخال يتغزل في زوجته نيكول سابا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
نشر الفنان يوسف الخال صورة جمعته بزوجته الفنانة نيكول سابا بمناسبة عيد ميلادها، الذي حل أمس.
علق الخال على الصورة: "عيد ميلاد سعيد"، كما كتب لها بعض الكلمات الرومانسية: "نذوب كالشفاه في القبل، كيف السبيل إلى الرشد، والوقت يعشق اللاعودة، ندور خارج المَجرة، نسكُب الليل على النهار، حتى يثْملنا الصحوـ سأقولها شعرا، هي لي.. أسكُنها".
وظهر يوسف الخال في المسلسل السوري "هوا أصفر"، من بطولة سولاف فواخرجي، وائل شرف.
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