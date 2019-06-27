يسرا اللوزي ترد على منتقدي صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، صوريتن لها واحدة بمكياج والأخري دون مكياج.

وكتبت اللوزي، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "لما بتصور من غير مكياج، فيه ناس تقول وحش أوى كده! ولما أتصور بمكياج، فيه ناس بتقول من غير مكياج أحلى!".

وأضافت: "الحقيقة إن في رأيي المتواضع كل مناسبة وليها ظروفها ومتطلباتها.. لو في برنامج أكيد لازم يكون فيه مكياج (ساعات خفيف وساعات تقيل من باب التغيير مش أكتر).. أما لو فى التمرين أو نازلة اشتري حاجة فأكيد هيكون من غير مكياج! عادي يعني، زي كل البشر، أنا بحب أتصور في كل حالاتي عشان الناس تفهم كل جانب في شخصيتي".

يسرا اللوزي شاركت في رمضان الماضي أيضًا بمسلسل "قمر هادى" مع النجم هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز، ومسلسل "كلبش 3" مع الفنان أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.​