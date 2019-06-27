هبة عبد الحكيم: "جملة دي خبرة بالتجربة الدنماركية لم تضايقني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة هبة عبد الحكيم إن اشتهارها بجملة "دي خبرة"، بعد دورها في فيلم "التجربة الدنماركية"، لم يضايقها، لافتةً إلى أن الشخصية كانت تتطلب ذلك، وأن الفيلم كان التجربة الأولى لها في التمثيل.

وأضافت هبة، خلال حلولها ضيفة على برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على "سي بي سي"، أن الفنان خالد سرحان هو من رشحها في هذا الدور أمام الزعيم عادل إمام، مؤكدةً أن الزعيم وافق على تجسيدها لهذا الدور.

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"التجربة الدنمركية" عُرض بالسينما عام 2003 وشارك في بطولته عادل إمام ونيكول سابا ومجدي كامل وخالد سرحان وتامر هجرس ومن إخراج علي إدريس.

وظهرت عبد الحكيم في مسلسل "حكايتي"، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة الفنانة ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني، وإخراج أحمد سمير فرج.