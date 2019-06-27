المركز الثالث.. هذه إيرادات سبع البرمبة في 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حل الفيلم الكوميدي "سبع البرمبة"، في المركز الثالث بشباك التذاكر، محققًا إيرادات كلية منذ بدء عرضه قدرها 23 مليونًا و876 ألف جنيه.

تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص ينتحل شخصيات المشاهير من أجل علاج زوجته. ويظهر في الفيلم أحمد السقا وياسر جلال وأمير كرارة كضيوف شرف.

الفيلم بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد ثروت، جميلة عوض، مها أبو عوف، نور قدري، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.​