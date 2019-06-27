تعرف على إيرادات "الممر" بعد 3 أسابيع من عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

احتل فيلم "الممر" المركز الثاني في شباك تذاكر أفلام عيد الفطر، منذ بداية عرضه، محققًا إيرادات كلية بلغت 44 مليونًا و361 ألف جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول كتيبة مصرية في فترة حرب الاستنزاف. وقد تمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

"الممر" بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد رزق، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.​