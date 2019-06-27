صورة| أنغام وزوجها مع سارة الدندراوي في عشاء بجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: نشرت الإعلامية سارة الدندراوي، مقدمة برنامج "تفاعلكم" الذي يذاع عبر فضائية "العربية"، صورة تجمعها بالمطربة أنغام، وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم. وكتبت سارة تعليقا على الصورة التي طرحتها عبر"إنستجرام" قائلة: "عشاء جميل وصحبة أجمل نورتوا جدة.. وما يحتاج أقول وأحكى عن إبداع أنغام وتألقها في حفل جدة". يذكر أن الفنانة أنغام أحيت حفلاً غنائيًا نجاحًا في جدة ضمن فعاليات موسم جدة في المملكة العربية السعودية.​

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