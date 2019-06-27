"اسطنبولي" يستقبل مهرجان لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون موعد انطلاقة الدورة الأولى من "مهرجان لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر" المقرر إقامته على المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور في الفترة ما بين 13و16من شهر يوليو المقبل ،وذلك بمشاركة فرق مسرحية من لبنان والخارج.

وشرحت، أن الهدف من المهرجان هو ترسيخ الحركة المسرحية ودعم الفرق المحلية وأعمال طلاب الجامعات، وتقديم جميع فعاليات المهرجان بالمجان للجمهور وذلك بالشراكة مع وزارتي الثقافة والسياحة اللبنانية وبلدية صور ومؤسسة دروسوس .

يشار إلى أن استقبال العروض يستمر لغاية 30 يونيو الجاري. علماً أن المنافسة ستنطلق ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان على جائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل عرض متكامل وجائزة أفضل سينوغرافيا، فيما سيُعقد على هامش المهرجان ورشاً تدريبية وندوات ومناقشة للعروض مع الجمهور .







الجدير ذكره أن "جمعية تيرو للفنون" التي ساهم في تأسيسها الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، تعمل على فتح منصّات ثقافية في لبنان، من «سينما الحمرا» في مدينة صور و«سينما ستارز» في مدينة النبطية و«سينما ريفولي » التي تحولت إلى المسرح الوطني اللبناني، كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان. علماً أنه أصبح منصة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة المهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية والكرنفالات والورش التدريبية.

يُذكر من الأعمال المسرحية التي قدّمتها فرقة مسرح إسطنبولي: «قوم يابا»، «نزهة في ميدان معركة»، «زنقة زنقة»، «تجربة الجدار»، «البيت الأسود»، «هوامش»، «الجدار»، «حكايات من الحدود»، «مدرسة الديكتاتور»، «محكمة الشعب». كما وشاركت الفرقة في مهرجانات محلية ودولية، وحصدت على جائزة أفضل عمل في مهرجان الجامعات في لبنان، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان «عشيّات طقوس» في الأردن، وتعتبر مسرحية "تجربة الجدار" أول عمل عربي يدخل في المسابقة الرسمية لـ»مهرجان ألماغرو» في اسبانيا.

هذا وشهد المسرح الوطني اللبناني على إقامة مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ومهرجان صور الموسيقي الدولي ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة ومهرجان المسرح لمونودراما المرأة ومهرجان الابداع العربي الهولندي .

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