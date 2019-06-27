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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الإعلامية السعودية دانية الشافعي، مذيعة الأطفال على قناة mbc3، جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بفستان الزفاف.
الإعلامية السعودية تألقت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع انستجرام”، بفستان زفاف شديد الأناقة، ووضعت تاج أبيض على رأسها، تاركة شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج أبرز جمالها.
دانية كشفت لجمهورها أن هذه الصور مجرد جلسة تصوير، نافية بذلك كل ما تردد عن دخولها القفص الذهبي، حيث قالت: “كن مع من لا يكون بدونك.. هذا اليوم مميز بالنسبة لاي بنت.. و دائما تكون حريصة انها تطلع بافضل طلة”.
وأضافت: “هذه كانت بروفا و جلسة تصوير للوك عروسة.. مع انها مجرد كانت بروفا الا كان شعوري غريب ومختلف وأنا لابسة الفستان الأبيض.. يمكن لأنه ما نلبس هذا اللبس كل يوم.. حبيت المكياج الخفيف وأعتقد أنه راح أعتمده في المستقبل”.
وتابعت: “وكمان الفستان البسيط.. بنات كل ما كنتي أبسط كل ما كانت طلتك احلى.. والله يسخر للجميع.. انتوا ايش رايكم بالبروفا واللوك ؟ واعطوني اللقب المناسب.. أشكر كل احد كان معايا في هذه الجلسة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامية دانية الشافعي تطل بفستان الزفاف.. هل تزوجت؟.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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