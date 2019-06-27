نداء شرارة تغني أمام ملك الأردن والملكة رانيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الأردنية نداء شرارة، نجمة برنامج The Voiceن في إحدى الفعاليات الفنية التي حضرها الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن وزوجته الملكة رنيا.

وعبرت نداء شرارة، عن سعادتها الكبيرة بغنائها أمام الملك عبدالله الثاني ونشرت فيديو من الاحتفالية عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “اليوم بلغت أقصى أحلامي الحمدلله، بغنائي أمام صاحبي الجلالة جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين حفظهم الله وأدامهم فخرا لنا”.

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وأضافت: “سعادتي لا تصفها الكلمات وفخري واعتزازي بأنني، ابنة هذا الوطن العظيم الحمدلله ربي ما أكرمك”.

وكانت نداء شرارة، قد أطلقت أغنية “أنا أردنية”، في عيد ميلاد ملك الأردن، وهي من إنتاج شركة “جي أم آرستوديوز” ومن كلمات الشاعر الأردني عمر ساري، وألحان وتوزيع الفنان والمنتج الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي.

يُذكر أن نداء شرارة هي الفائزة بلقب برنامج «The Voice» في موسمه الثالث، والذي عُرض على قناة mbc مصر، عام 2015، وكانت قد تلقت تهنئة خاصة من الملكة رانيا بفوزها بلقب البرنامج.