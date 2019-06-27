دوللي شاهين لـ"العين الإخبارية": أنا بريئة من تهمة الإثارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت المغنية والممثلة اللبنانية دوللي شاهين أنها لا تقصد استفزاز الجمهور بنشرها صوراً على حسابها في "انستقرام" يصفها البعض بـ"الجريئة"، معتبرةً إياها عادية.



وقالت شاهين (38 عاماً) لـ"العين الإخبارية": "أنا بريئة من اتهامي بإثارة الجمهور، والصور التي أنشرها عادية مثل بقية الفنانات، فأغلبهن ينشرن صوراً بـ(هوت شورت) ويمرّ الأمر بسلام.. وأنا لا أفعل شيئاً غريباً".

وأوضحت: "أتعرض أحياناً للهجوم، لكنّ هذا الأمر يسعدني، فهو دليل على وجودي وأن تصرفاتي تشغل الجمهور".

وعن غيابها خلال الفترة الأخيرة سينمائياً، أفادت شاهين: "لا أتعمّد الغياب لكني أبحث عن نص جيد وراقٍ، وأتلقى كثيراً من العروض التي أرفضها بسبب ضعف مستواها".

وكشفت عن تحضيرها أغنيةً جديدةً إلا أنها تتكتّم على تفاصيلها إلى حين الانتهاء منها، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنها تبحث عن كلمات جيدة ترضي جمهورها ومُحبّيها.