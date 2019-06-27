"شرفتونا يا رجالة.. واللي جاي محتاج شغل".. نجوم الفن يهنئون المنتخب بالصعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من الفنانين على تهئنة المنتخب الوطني بفوزه علي الكونغو بهدفين دون مقابل في المباراة الثانية له ببطولة أمم إفريقيا، وحسم تأهله لدور الـ16 بالبطولة.

هنأ الفنان أشرف عبد الباقي، المنتخب الوطني بعد فوزه على "الكونغو" في ثاني مبارياته ببطولة أمم أفريقيا عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق قائلاً: "ألف مبروك للمنتخب المصري، كالعادة شرفتونا يا رجالة".

وكتب الشاعر تامر حسين عبر حسابه على "فيسبوك" مهنئًا المنتخب الوطني بفوزه قائلاً: "مبروك علينا بس الحقيقة فنيًا وأداء بعض اللاعيبه مش هينفع لو عدينا دور الـ8 فربنا يستر".

فيما كتبت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها على "إنستجرام": "مبروك تأهل منتخب بلدي المنتخب المصري لدور الـ16، اللي جاي محتاج شغل من رجالة منتخبنا، وتشجيعنا اللي هنفضل وراكم لحد ما ناخذ الكأس بإذن الله".

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وكتبت الفنانة عبير صبري عبر حسابها على "إنستجرام" مهنئة المنتخب الوطني بعد فوزه الثاني علي الكونغو بأمم أفريقيا قائلة: "يا مصر يا مصر يا مصر يا حلوووووة يا عظيمة".

وحرص الفنان نبيل الحلفاوي، على تهنئة المنتخب الوطني بالفوز عبر حسابه على "تويتر" وكتب قائلاً: "مبروك التأهل وإن شاء الله التصدر.. الشوط الثاني كان سيئًا.. وزاد من سوءه رعب أجيري الزائد.. إخراجه لمصادر الخطر على المنافس ليزيد المدافعين.. لن ينفعه أمام الفرق الأقوى.. ونزول كوكا مكان مروان لم أفهم مغزاه.. كنت سأتفهم لو نزل أحمد علي".

وعلق الفنان مصطفي خاطر، على فوز المنتخب علي الكونغو عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ألف مبروك لمنتخبنا.. مبروك التأهل يا رجالة.. أداء رجولي من كل اللاعيبه.. إن شاء الله البطولة بتاعتنا".

وهنأت المطربة رنا سماحة، المنتخب الوطني بفوزه الثاني بالبطولة عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "مبروك لمصر.. شرفتونا يا رجالة.. تريزيجيه فنان".

وحرص النجم يوسف الشريف على تهنئة المنتخب بفوزه علي الكونغو عبر حسابه علي "تويتر" قائلاً: "ألف مبروووووك الفوز والتأهل، ونطمع في مستوي أفضل في اللي جاي".