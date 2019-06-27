صلاح عبدالله: "أدعم منتخب مصر بغض النظر عن التشكيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

علق الفنان القدير صلاح عبدالله، على مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو التي ستقام مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات بطولة أمم أفريقيا.

وكتب عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "أدعم منتخب مصر بغض النظر عن التشكيل، وأثق ثقة عمياء في كل اللاعبين بلا استثناء، والنصر لمصر، والمجد للشهداء، شجع مصر".

وكان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن تشكيل الفراعنة لمباراة الكونغو الديمقراطية بكأس أمم أفريقيا. "محمد الشناوي، أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي، عبدالله السعيد، طارق حامد، محمد النني، محمود حسن "تريزيجيه"، مروان محسن، محمد صلاح".