عرض عسكري وطائرة «درون» في زفاف ملكة جمال لبنان كارن غراوي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت كارن غراوي، المتوجة بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2013 بزواجها من الملازم أول جاد وهبة، في زفاف ضخم طغت عليه الأجواء العسكرية.

كارن تألّقت في الحفل بارتدائها فستان صمّم لها خصيصاً من قبل دار الأزياء اللبنانية Aden Fashion، أما العريس فاحتفل باليوم الكبير بالزيّ العسكري بجانب أصدقائه.

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ملكة جمال لبنان السابقة احتفلت بزفافها في حفل ضخم وأجواء مبهرة، حيث شهد الحفل عرضا عسكرية، وتحليق طائرة تحكم عن بعد “درون” من فوقه لتصوير أحداثه.

كانت كارن غراوي، قد أعلنت خطوبتهما قبل عامين، ونشرت مجموعة صور من الخطوبة عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تغيب عن نشاطها على الصفحة.