البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة في حفل العائلة المقدسة بالمنارة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

توافد عدد من نجوم الفن على حفل العائلة المقدسة المقام على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

كان من ضمن المتواجدين البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء ونجوم الفن على رأسهم الفنان محمد صبحي، والفنانة ليلى علوي.

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وشارك في الاحتفالية غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، ومنير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.

وشارك في العمل الأوبرالي، وزيرة الثقافة، حيث قامت بعزف فلوت، مع أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته، وشارك بالغناء فريق كورال دار الأوبرا “اكبيللا “، وكذلك فريق باليه الأوبرا وغناء المطربة أميرة رضا.

وقدمت الحفل الكاتبة فاطمة ناعوت، وأشعار الشاعرة نور عبدالله تأليف وسيناريو ومنتج فني فيكتور فاروق وإخراج محمد حمدي.