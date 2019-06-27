رغم حملها.. ريما فقيه تمارس تمارين رياضية عنيفة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت ريما فقيه، ملكة جمال أمريكا ذات الأصول اللبنانية، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لها من داخل الجيم.

وظهرت ريما فقيه، خلال الفيديو وهي تمارس تمارين قاسية رغم دخولها في شهور حملها الأخيرة في طفلها الثالث من زوجها الموزع العالمي وسيم صليبي، والذي عبر عن سعادته بقوتها من داخل الجينم في تعليقه لها على الفيديو.

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ملكة جمال أمريكا السابقة، كانت قد أعلنت عن حملها الثالث بنر صورة لها برفقة طفليها، وعلقت عليها قائلة: «يمتلئ قلبي بالسعادة والإثارة، تكبر أسرتنا، وهذا أكثر مما كنت أتمنى، شكراً يا الله، شكراً لك من كل قلبي على زوجي، ابنتي، ابني، وبركتنا الجديدة»، ولم تنس زوجها بجملة رومانسية، غازلته فيها، حيث كتبت: «أحبك حبيبي».

وكانت ريما فقيه قد احتفلت بزفافها على وسيم صليبي، في حفل أسطوري، حضره نجوم العالم بلبنان في مايو 2016، وأقاما العروسان حفل أخر بأمريكا.

و رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ريما» 26 يناير 2017، في الوقت الذي انجبت فيه ريما مولودهما الثاني «جوزيف» مارس 2018.