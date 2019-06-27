تشييع جنازة والد أحمد حسام ميدو وسط حضور نجوم الكرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شيعت جنازة حسام وصفي، لاعب نادي الزمالك، ووالد أحمد حسام ميدو، مدرب مصر المقاصة الحالي، عقب صلاة العصر من مدينة نصر.

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على المشاركة في تشييع الجثمان ومنهم محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب الزمالك، عادل مصطفى المدرب العام للمقاصة، وليد ماهر مدرب الناشئين في الأبيض ومحمد صبحي حارس الداخلية الحالي، وعدد كبير من الجماهير.

و من المقرر أن يقام غدا الخميس عزاء الراحل حسام وصفي نجم الزمالك الأسبق ، ووالد أحمد حسام ميدو ، وذلك بعد صلاة المغرب ، بمسجد عمر بن عبدالعزيز ، بجوار نادي هليوبوليس الرياضي بمصر الجديدة .

حسام وصفي والد ميدو عمل مدرباً لكرة القدم في نادي مدينة نصر وهو أول من أكتشف موهبة نجله.