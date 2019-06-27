صحفي لبناني يهاجم ميريام فارس بعد تخفيها في المغرب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار تخفي الفنانة اللبنانية ميريام فارس، في المغرب غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفنانين.

وشن الصحفي اللبناني إيلي باسيل، هجومًا حادًا على الفنانة، وقال عبر “إنستجرام”: “الست بيونسيه، بعتذر قصدي الست ميريام فارس بآخر زيارة لإلها ع المغرب أخدت تدابير أمنية غريبة بما انو اخدت ابنها ولي العهد، ابن السلطان سليمان جوزها اللي كان معها كمان بهالمشوار، والتدابير كانت التالية”.

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وأضاف: “تغيير الفندق المشترك اللي كانوا عم ينزلوا فيه معها أهم النجوم اللي، وعلى أرض الواقع، أهم منّها كقيمة فنية وبكتييييير، خروجها من الباب الخلفي للفندق المخصص للموظفين وارتداءها للبرقع والعباية السوداء خلال تنقّلاتها كزي تنكّري علمًا انو لوبي الأوتيل كان اصلا فاضي من الصحفيين، من الكاميرات وحتى من الفانز لان الكل كانوا متواجدين بالاوتيل الأول ومعجوقين بالستارز اللي كانوا عم يوصلوا بالدور وما حدا كان باله فيها مع العلم إنها بحاجة ماسة لتغطيات إعلامية من بعد تخبيصاتها “التعتيرية”.

وتابع، يذكر إنو حفلها شهد نقص كتير كبير من عدد الحضور بالتالي ما كان فيه لزوم تعيش كلّ هالأمبيانسات النفسية المرضية اللي ما بتدعي غير للشفقة كونها وحسب التفسيرات السيكولوجية نابعة عن نقص تراكمي دفين!.