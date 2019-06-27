هكذا احتفلت كارمن سليمان بعيد ميلاد زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية كارمن سليمان بعيد ميلاد زوجها الملحن مصطفى جاد، بحضور عدد كبير من أصدقائهما المشتركين.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بصور من الحفل، والتي تألقت فيها بجامبسوت بسيط باللون السماوي مزين برسومات باللون البرتقالي.

كارمن وجهت تهنئة خاصة لزوجها بهذه المناسبة السعيدة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “كل سنة و انت طيب و حبيبي.. شكراً إنك في حياتي و إنك بتعمل كل حاجة عشان تخليني مبسوطة”.

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وأضافت: “وعلى إننا أحلى أصحاب في الدنيا ودايماً بنحب نشارك بعض في أي حاجة بنعملها وإنك أجمل وأحن أب لزوزي.. ربنا يهنيك ويسعدك ويبعد عنك أي حاجة وحشة.. بحبك يا عمري إنت”.

زوج كارمن رد على تهنئتها ببيت شعر رومانسي، حيث تغزل بها، قائلا: “وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ... و لكن من يبصر جفونك يعشق”.

يٌذكر أن الفنانة المصرية كارمن سليمان تزوجت من مصطفى جاد في شهر إبريل عام 2017، وذلك بعد قصة حب بينهما، وأنجبت منه ابنهما الأول زين، في يناير الماضي.