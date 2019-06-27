الكشف عن سبب صادم لوفاة مايكل جاكسون

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت صحيفة «ذا صن»، البريطانية سببًا صادمًا حول وفاة ملك البوب مايكل جاكسون.
وقالت الصحيفة إن رجال الشرطة الذين تولوا مهمة التحقيق في وفاة أسطورة البوب اكتشفوا أنه توفى نتيجة جرعات كبيرة من عقار يكفي لقتل وحيد القرن.
وأفادت الصحيفة أن رجال الشرطة تم استدعاؤهم لقصر مايكل في لوس أنجلوس، حيث توفي هناك، بهدف صنع فيلم وثائقي عن وفاته، وكشفوا أنهم صُدموا من الجرعات الكبيرة من العقار الموجودة بجسمه، وهو “بروبوفول”، عقار مسكن للآلام قوي جدًا.
يذكر أن مايكل جاكسون توفي يوم 25 يونيو 2009، بعد تعرضه لازمة صحية مفاجأة سقط على أثرها في قصره وتوفي قبل أن يصل للمستشفى بعد محاولة من طبيبة الخاص لإنعاشه بعد توقفه عن التنفس وكذلك الفريق مكافحة الحرائق الذي تم استدعائه لقصر مايكل جاكسون.
قام الطب الشرعي بإجراء تشريح أولي للجثة بناء على طلب من أسرة جاكسون، وتشريح ثاني بصفة خاصة بعد أيام قليلة من الحادثة بعد أن أعرب جوزيف جاكسون والد الفنان عن شكوكه حول أسباب الوفاة، وقد كشف التحقيق أن كل الأدلة والتهم تدين طبيبه الشخصي كونراد موراي بسبب ديونه المثقلة والتي تسببت له بعدم تركيز في عمله أدى إلى حقن مايكل بجرعة زائدة من عقار البروبوفول ومهدئ لورازيبام.
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