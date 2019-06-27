عائشة بن أحمد تسخر من صورتها في الطفولة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد جمهورها بصورة لها من مرحلة الطفولة لأول مرة.

الفنانة التونسية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بشعر قصير مجعد، وارتدت ملابس باللون الأزرق، وهو ما دفعها للسخرية من نفسها في طفولتها.

عائشة علقت على الصورة ساخرة: “كي نشوف تصاوري ولأنا صغيرة ساعات نشك اللي أنا كنت ولد.. حتى من أمي كانت تلبسني بالأزرق”.

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وكانت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “أبو جبل”، وهو من بطولة الفنان مصطفى شعبان، والفنان محمد دياب، والفنان محمد علي رزق، والفنانة نجلاء بدر، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

وعائشة بن أحمد ممثلة تونسية، مقيمة في العاصمة المصرية القاهرة. اشتُهِرت خلال أدوارها الأولى خصوصا في فيلم “بعد ظهر الخميس”، ومسلسل “من أجل عيون كاترين”.

ظهرت في الأعمال المصرية من خلال مسلسلي ألف ليلة وليلة (2015)، وشهادة ميلاد (2016)، فيما ظهرت لأول مرة في السينما المصرية في 2017 من خلال فيلم “الخلية” للمخرج طارق العريان، وفي 2018 قدمت مسلسل “نسر الصعيد” مع محمد رمضان.