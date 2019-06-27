دلع نيرمين الفقي بملابس البحر على الشاطئ.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
سافرت الفنانة المصرية نيرمين الفقي لأحد الشواطئ من أجل قضاء أجازة صيفية مريحة.
نيرمين شاركت جمهورها في صور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي ملابس البحر.
الفنانة المصرية بدت آخر دلع وشقاوة من خلال صورها، حيث احتضنت المياة جسدها، وغطت الرمال قدميها، وتلقت الفنانة عدد هائل من التعليقات من خلال حسابها الخاص، وتغزل المتابعين في جمالها.
نيرمين احتفلت منذ أيام بعيد مميلادها الـ 47، والفنانة احتفلت وسط أصدقائها في حفل ضم أقاربها أيضا، وشاركت جمهورها في صور وفيديو من الحفل الذي ظهرت به بلوك مميز.
الفنانة المصرية مازالت تتمتع بجمال ملفت رغم تقدمها في السن، ولم تتزوج نيرمين ورفضت كل عروض الزواج التي تلقتها.
الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «أبو العروسة»، والذي قدمت منه جزأين، وحققت النجاح من خلال شخصية «عبير»، وأجادت الدور.
العمل بطولة سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، محمد عادل، مدحت صالح، وعدد كبير من نجوم الفن.
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