هل أجرت داليا البحيري عملية تجميل؟.. صورة تثير الشكوك

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية داليا البحيري جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

داليا ظهرت في الصورة وهي بملامح مختلفة تماما، وبدا الاختلاف واضحا في شكل شفتيها التي بدت أكبر حجما، وكذلك وجنتيها.

جمهور الفنانة المصرية لاحظ هذا الاختلاف، وتساءل الفانز من خلال التعليقات عن سبب خضوعها لعملية نفخ شفاه، وخاصة أنها لم تكن تحتاج لذلك، ورأى بعض متابعيها أيضا أنها شوهت جمالها.

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داليا تجاهلت هذه التعليقات ولم ترد عليها، بينما نشرت صورة أخرى لها وهي في ميلان، حيث تقضي أجازتها هناك.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع أمل رزق، أميرة العايدي، هند عبدالحليم، هبة الأباصيري وعدد من النجوم، وحقق العمل نجاحا كبيرا بسبب فكرته الرومانسية البسيطة.

وعلى الصعيد الفني تقوم داليا البحيري حاليا بتصوير الجزء الرابع من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، مع رجاء الجداوي، خالد سرحان، شيماء سيف، سمير غانم، ومروة عبدالمنعم، ومن تأليف الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ أول يوم في عرضه، ولذلك تعددت أجزاوه.