قضية تورط غادة إبراهيم في الدعارة تعود للواجهة.. والفنانة: ربنا نصفني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قبلت محكمة النقض بالقاهرة الطعن المقدم من الفنانة المصرية غادة إبراهيم، حول الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي في القاهرة.

وقالت غادة إبراهيم، في تصريحات صحفية: «ربنا نصفني وأعاد لي حقي وهذه القضية من القضايا النادرة في تاريخ القضاء لأنها تحمل برائتين براءة في أول درجة والبراءة الثانية والنهائية من محكمة النقض».

وأضافت: «الحمد لله مفيش أحسن من كده رضا من الله».

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وجاء قرار محكمة النقض ليثبت حتى الآن عدم إدانة الفنانة في القضية، حيث من المقرر إعادة محاكمتها، لإثبات إدانتها من عدمه، الأمر الذي يعني عدم إدانتها مسبقًا وفقًا للأحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن.

كما جاء قرار المحكمة بعد أن تقدم محمد أمين، وباسم عبدالرحمن، وعمرو فتح الباب، أعضاء فريق الدفاع الخاص بالفنانة بمذكرة النقض، التي تم قبولها شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر في القضية

وكانت غادة إبراهيم، قد تم حبسها لمدة عام، وتم الإفراج عنها بعد تخفيف الحكم من حبسها 3 سنوات لسنة واحدة.