منة فضالي تستعرض مهارتها في الفنون القتالية وتبهر الجمهور بأدائها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها في فيديو لها وهي داخل الجيم عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة ظهرت في الجيم وهي تقوم ببعض الحركات للدفاع عن النفس، وكان معها المدرب الخاص بها، واستطاعت الفنانة أن توقعه أرضا، وتضربه بشدة، بينما أظهرت لياقة جسدية عالية.

الفنانة الشابة علقت قائلة: «لا أستطيع أن أصدق ما فعلته مع مدربي»، وتلقت سيل من التعليقات من قبل الجمهور الذي هنأها على شجاعتها وتساءل عن سبب تدريبها على فنون القتال، وإن كانت تستعد لبطولة سينمائية.

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منة فضالي اعتذرت مؤخرا عن بطولة مسرحية «جوازة ميري» مع الفنان أحمد صفوت بسبب انتقال التصوير للغردقة، وحلت محلها ريم البارودي.

منة تشهد حالة من الانتعاش الفني السينمائي، حيث انتهت من تصوير فيلم «براءة ريا وسكينة»، وفيلم «الموقف».

وكان آخر اعمالها الدرامية مسلسل «قيد عائلي»، والذي عرض قبل شهر رمضان، وشارك ببطولته عدد كبير من النجوم، ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، بوسي، ميرفت أمين، ريم البارودي، محمد نجاتي، محمد محمود عبدالعزيز، وميريهان حسين.