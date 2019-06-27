عشاء يجمع سميرة سعيد بجميلات الفن والإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي جمهورها بمجموعة صور من عشاء جمعها مع عدد من نجمات الفن والإعلام.

فقد حضر حفل العشاء كل من الفنانة سميرة سعيد، والفنانة ريهام حجاج، والفنانة لقاء الخميسي، والفنانة نسرين إمام.

ومن الإعلاميات حضرت الإعلامية سهير جودة، والإعلامية سمر يسري، والإعلامية جاسمن طه زكي، والإعلامية نهى عبد العزيز.

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والتقطن جميعهن الكثير من الصور التذكارية التي كشفت عن العلاقة الطيبة التي تجمعهن، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورهن.

وكانت سميرة سعيد قد حرصت مؤخرا على تشجيع منتخب بلدها المغرب في مباراة منتخبه مع نظيره الناميبي، في افتتاح مباريات الدور الأول للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الأفريقية مصر 2019.

الفنانة المغربية حرصت على التواجد بين صفوف المشجعين في استاد السلام، والذي أقيم به المباراة، وقد ظهرت مرتدية زي رياضي باللون الأبيض وقبعة عليها علم المغرب، ورافقها ابنها الوحيد “شادي”.

وقد انتهت المباراة بفوز المنتخب المغربي، حيث أحرز هدف نظيف أمام نظيره منتخب ناميبيا.