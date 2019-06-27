تقارير تؤكد انفصال ديشا باتاني وتايجر شروف

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

انفصلت رسميًا الممثلة الهندية “ديشا باتاني” والنجم الشاب “تايجر شروف”، وفقًا لعدد من التقارير الصحفية الهندية.

وقال مصدر مقرب من الفنانين في تصريحات نشرها موقع ” Pinkvilla” المختص بأخبار المشاهير: “شهدت العلاقة بين تايجر وديشا بعض الأوقات العصيبة في الأسابيع القليلة الماضية، لقد قررا السير في طريق الانفصال رسميًا، وذلك بعد انفصال غير رسمي دام لأسابيع.

وأشار إلى أن الفنانين “لم يعترفا أبدًا بأنهما في علاقة عاطفية، لكنهما لا يزالان مقربين من بعضهما بحكم الأصدقاء المشتركين ولكن العلاقة الرومانسية لم تعد موجودة”.

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كان قد شوهد كل من ديشا وتايجر في مطعم في مومباي قبل بضعة أيام، حيث تصدى تايجر للدفاع عن فتاته، عندما تعرضت لمضايقات من بعض الجماهير التي أخذت في التحرش بها.

في سياق مختلف، أعلن المخرج موهيت سورى عن طرح فيلمه الجديد «مالانج» بالتزامن مع عيد الحب القادم، 14 فبراير 2020، موضحا أن هذا التوقيت هو الأنسب للفيلم، لأن أحداثه تدور في إطار درامى رومانسى.

يعد هذا الفيلم هو التعاون الأول لديشا باتانى مع المخرج موهيت سورى والنجم أديتيا روى كابور، بينما يعد التعاون الثانى بين «سوري» و«كابور»، بعد فيلم «Aashiqui 2» الذي طرح عام 2013.