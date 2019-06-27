العائلة تستحوذ على وقت أكبر في جدول أعمال سلمان خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعيش الفنان سلمان خان حالة من السعادة بعد النجاح الكبير الذي حققه أحدث أصداراته الفنية Bharat “بهارات”، الفيلم الذي أخرجه على عباس ظفر.

الفيلم حاز على إشادة كبيرة من خبراء ونقاد فنيين، وأكدوا أن Bharat جاهز لجمع 200 مليون روبية قريبًا في شباك التذاكر.

Advertisements

في الوقت الحالي، يقضي سلمان وقتًا كافيًا مع أسرته قبل بدء فيلمه التالي، مؤخرًا، كان النجم نشطًا جدًا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وقد شارك صور ومقاطع فيديو له خلال ممارسة التمارين الرياضية، مع ابن أخيه، وهو من النادر جدًا أن يكون سلمان ناشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الساعات الأولى من يوم الأحد 23 يوينو، شوهد سلمان خان مع أفراد عائلته في مومباي، بواجب عزاء في والدة أحد الأصدقاء، . وكان صديقته الكوديل الرومانية يوليا فانتور برفقته، أما الليل قد أمضوه في الحفلات والاستمتاع معًا، كما شارك مقطع فيديو في هذا الشأن على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي Instagram.

على جبهة العمل، سيُشاهد لاحقًا سلمان خان في عمل فني جديد بعنوان “إن شاء الله” من إخراج سانجاي ليلا بهنسالي. يلعب سلمان دور البطولة مع عليا بهات في الفيلم، كما سيظهر النجم أيضًا في Dabangg 3 حيث سيشارك الشاشة مرة أخرى مع سوناكشي سينها.