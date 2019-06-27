سهى علي خان تُظهر مهاراتها في لعبة الكريكيت

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ستقدم الممثلة الهندية سهى على خان نصائح في لُعبة الكريكيت للأطفال، إلى جانب شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة بيبا بيج وجورج.

وفقًا لتقرير نُشر في الموقع الإلكتروني لصحيفة Mid Day الهندية، ستشارك الممثلة التي تحولت مؤخرًا إلى العمل بالتأليف النصائح والحيل التي تعلمتها من والدها الراحل، لاعب الكريكت الكبير منصور على خان باتودي، إلى الأطفال الذين مثلوا الهند في كأس العالم، حيث صنع جد سهى افتخار على خان باتودي والأب منصور اسمين كبيرين لهما في عالم الكريكيت.

وقالت شقيقة النجم سيف على خان خلال المقابلة: “متحمسة جدا للتفاعل مع الأطفال في جميع أنحاء الهند جنبا إلى جنب مع شخصيتي بيبا وجورج! ومشاركة بعض أسرار العائلة حول لعبة الكريكيت التي نشأت عليها - بدءًا من الدفء والعمل الجماعي إلى كيفية الاستعداد للتعاون مع ستة أشخاص مثاليين”.

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وأضافت “أنا متحمسة وعصبية في نفس الوقت لأن الأمر يحتاج ضبط وقوة، بالإضافة إلى صعوبته على جدًا، لكنني أعلم أنه سيكون هناك الكثير من المرح مع بيبا وجورج. إنهما رائعتان فقط”.

شاركت الممثلة أيضًا مقاطع الفيديو والصور، وبعض من اللقطات. في أحدها، تُظهِر سهى مهاراتها اللعب، بينما في أخرى، يمكن رؤيتها وهي تضرب الكرة مثل المحترفين.