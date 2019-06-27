شيلبا شيتي تعود للشاشة الكبيرة بعد اعتزال دام سنوات

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من أبرز الوجوه التي ينتظرها الجمهور على الشاشة في ظهورها الأول بعد عودتها من الاعتزال الذي دام لسنوات الفنانة الهندية شيلبا شيتي، التي لمعت في التسعينيات، ونالت شهرة واسعة آنذاك، حيث بدأت مسيرتها الفنية عام 1993، مع أول أفلامها bazzigar شاروخان وكاجول.

شيلبا مستعدة ومهتمة بنقل حياتها المهنية باتجاه الشاشة الكبيرة مرة أخرى، بعد أن ابتعدت عن عمد عن عالم الأفلام وركزت على حياتها المهنية بالتلفزيون، كما كانت تستكشف خيارات الأعمال المختلفة لسنوات عديدة حتى الآن.

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ويشير مصدر مقرب لـbollywoodhungama أن شيتي تقرأ في الوقت الحالى ثلاث سيناريوهات، لكنها لم تنته بعد من إعدادها، وقد اعترفت شيلبا بأنها لم تكن مستعدة للظهور في الأفلام لكنها الآن حريصة على اتخاذ هذه الخطوة.

وكشفت شيلبا شيتي أيضًا أن زوجها راج كوندرا على دراية تامة بهذه الفكرة وأنه أجرى مناقشات طويلة حول الأمر معها، لذا، كن على استعداد الآن لمشاهدة شيلبا على الشاشة الكبيرة وليس فقط على برامج الواقع التلفزيوني.

وتقيم حاليا شيلبا في مومباي، ورشحت أكثر من 3 مرات بمسابقة أفضل ممثلة لجائزة فيلم فير، كما عملت في منظمة بيتا لحقوق الحيوان وهي صاحبة حزام أسود في رياضة الكاراتيه القتالية وتجيد أيضًا لعب رياضة كرة السلة وتتمتع الممثلة بروح فكاهية بالإضافة إلى أنها صاحبة أجمل جسم في بوليوود