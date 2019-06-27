عرض فيلم Kesari للنجم أكشاي كومار في اليابان أغسطس القادم

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
بعد نجاحه الكبير الذي حققه فيلم Kesari بطولة النجم الكبير أكشاي كومار في السوق الهندي، من المقرر أن يعرض الفيلم في اليابان، بحسب ما نشرته مجلة filmfare نقلًا عن مصادر مقربة من الممثل.
وأشار التقرير المنشور أنه من المقرر عرض الفيلم في 16 أغسطس بدور السينما باليابان، والفيلم من إنتاج دراما برودكشنز وإخراج أنوراج سينغ، ويشارك كومار البطولة الممثلة بارنيتي شوبرا.
يظهر كومار في الفيلم كمحارب ينتمي إلى طائفة السيخ، في ساراجارهي والذي يشتهر بأنه قاد 21 من مقاتلي السيخ في المعركة أمام ما يزيد عن 10 آلاف من مقاتلي القبائل الأفغان في عام 1897.
جاء إعلان عرض الفيلم التاريخي بدور العرض اليابانية بمعرفة النجم أكشاي كومار نفسه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلًا: “فيلم Kesari، أحد أكثر المعارك شجاعة على الإطلاق: 21 جنديًا شجاعًا ضد 10، 000 من الغزاة، من المقرر أن يغزو اليابان في 16 أغسطس 2019!
وقالت فيبا شوبرا Vibha Chopra، مدير قطاع التوزيع في ZEE Entertainment، في بيان: “Kesari جوهرة نادرة تتجاوز الحدود، إنها حكاية سوف يتردد صداها مع الجماهير في جميع أنحاء العالم ويثبت نجاحها في شباك التذاكر العالمي. اليابان ليست سوقًا تقليدية مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الشرق الأوسط، ونحن متحمسون لرؤية كيف يتفاعل الجمهور مع عنوان مشهور مثل Kesari الذي كان محبوبًا عالميًا. “
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