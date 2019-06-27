رانفير سينج يحتفل بالذكرى الـ36 لفوز الهند بكأس العالم في الكريكيت

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفل الممثل رانفير سينغ بفوز الهند في كأس العالم للكريكيت قبل 36 عامًا من خلال مشاركة مقطع فيديو يضم تلك اللحظة الأيقونية، بفيديو من كواليس فيلمه “83” الذي يدور حول هذا الانتصار التاريخي.

قام البالغ من العمر 33 عامًا بمشاركة مقطع الفيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram يوم الثلاثاء 25 يونيو، وعلق قائلًا: “قبل ستة وثلاثين عامًا في هذا اليوم، حولت الهند العالم رأسًا على عقب!.

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ويظهر الفيديو أيضا لمحات من الممثلين الآخرين مثل بانكاج تريباثي، هاردي ساندو، طاهر راج باسين، حيث يخضع كل منهم للتدريب كلاعب كريكيت على الشاشة الفضية، ويشرف كبير خان على تدريب الممثلين بصفتهم لاعبي الكريكيت.

فيلم 1983، يدور حول انتصار الهند التاريخي في كأس العالم للكريكيت عام 1983، حيث يلعب الممثل شخصية لاعب الكريكيت الشهير كابيل ديف.

الفيلم من إخراج كبير خان وتقوم بإنتاجه شركة ريلاينس إنترتينمنت، يضم الفيلم أيضا في بطولته الممثلة ديبيكا بادكون، بانكاج تريباثي وثاقب سليم ـ ويجري تصوير بعض المشاهد في الوقت الحالي في مدينة لندن.