الشرطة تفض شجار إيكتا كابور وشقيقها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الفنانة والمنتجة الهندية اكتا كابور عن مفاجأة تخصها هي وشقيقها الممثل الشاب توشار كابور، حيث تم استدعاء الشرطة له على إثر خلاف بينهما، وذلك خلال رحلة عائلية إلى تيروباتي.

في حلقة من برنامج The Kapil Sharma Show، تحدثت إيكتا حول علاقتها بشقيقها، وقالت: “مثل كل الاشقاء الآخرين، تقاتل أنا وتوشار كثيرًا، ستندهش عندما تعلم أنه عندما ذهبنا في رحلة عائلية إلى تيروباتي، بدأنا في الشجار لسبب ما، وأثناء ذلك، قام توشار بضرب أنفي. في وقت لاحق، اتصلت بالشرطة “.

وذكرت أنهما لا يذهبان أبدا في نفس السيارة في أثناء رحلة عائلية لأن اجتماعهما في مكان واحد ينتهي دائما بشجار.

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ومن ناحيته قال توشار الذي رافق شقيقته كضيف على كابيل شارما، “عندما اعتدنا على الذهاب إلى المدرسة، اعتدنا أن نواجه معارك خطيرة للغاية. اعتدنا حتى على تمزيق أزرار بعضنا البعض”.

وأضاف “في مثل هذه الحالات، كان علينا أن نسارع إلى المنزل لتغيير ملابسنا ولذا اعتدنا أن نتأخر عن المدرسة”.

في سياق مختلف، سارت ايكتا على درب شقيقها فيما يتعلق بالإنجاب، حيث لجأت إلى تأجير رحم، وذلك بعد كفاح طويل استمر سنوات بهدف أن تصبح أم حتى نجحت في النهاية في استقبال أول أطفالها.