وفاة خال الفنان أحمد عز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي خال الفنان المصري أحمد عز، اللواء محمد سعيد فؤاد حلمي، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق.

حساب مدير أعمال أحمد عز نشر تعزية على «فيس بوك»، وكتب: «البقاء لله توفي خال الفنان أحمد عز اللواء محمد سعيد فؤاد حلمي نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق نسألكم الدعاء».

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لم يتم تحديد موعد العزاء أو الجنازة إلى الآن، بينما تلقى الفنان عدد من الاتصالات للتعزية من قبل أصدقائه.

وعلى الصعيد الفني مازال الفنان المصري يصور مشاهده في الجزء الثاني من فيلم «اولاد رزق»، بعنوان «عودة أسود الأرض»، والعمل حقق نجاحا كبيرا في الجزء الأول منه.

الفيلم بطولة نسرين إمام، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كما حقق الفنان إيرادات عالية ونجاحات كبيرة من خلال فيلم «الممر»، والذي اعتبره النقاد ملحمة وطنية وشارك ببطولته أحمد فراج، أحمد فلوكس، وأحمد رزق، والعمل حقق أكثر من 41 مليون جنيه.