رويدا عطية تكشف عن موعد تصوير كليب “كيفك يا حب”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة رويدا عطية عن استعدادها لتصوير أغنيتها الأخيرة “كيفك يا حب”، على طريقة الفيديو كليب، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ونشرت “رويدا” عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تحمل طفلها “زين” وتحدثت قائلة: “لكل محبين كيفك يا حب، نحنا هل جمعة رح نصور الفيديو كليب، أكيد رح شاركم الكواليس”.

يشار إلى أن أغنية “كيفك يا حب” من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، وتوزيع رامي الرئيس.