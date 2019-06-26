"نشكر العارضة وطبعا تريزجيه".. تعليقات نجوم الفن على مباراة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن مع الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو، الذي انتهى بتقدم منتخب مصر 2-0، بواسطة أحمد المحمدي ومحمد صلاح، ونرصد لكم أبرز تعليقات نجوم الفن.

صلاح عبدالله

وكتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "طبعاً أُمال إييييييييه .. هوه تريزيجيييييييه"

مصطفى خاطر

وكتب الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه بموقع تويتر: "إيه الجون الحلو ده، مجهود أكتر من رائع برافو تريزيجيه وبرافو صلاح ايه الـfinish والروقان ده".

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رامي رضوان

ونشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على المباراة، وكتب: "رجل الشوط الأول بلا منازع محمود حسن تريزيجيييييييه، والله عااااالمي".

ياسمينا العلواني

نشرت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على المباراة، وكتبت: "تمها على خير يارب، وشكرا محمد صلاح والمحمدى وتريزيجيه ومننساش نشكر العارضة".