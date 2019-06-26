شاهدوا مسلسل كلبش 3 وكل حلقاته دفعة واحدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 يونيو 2019 11:31 مساءً - يواصل «سليم الأنصاري» مغامراته في الجزء الثالث من كلبش، مع اختلافات جوهرية في مسار حياته، حيث يقدم استقالته من وزارة الداخلية للواء جلال خطاب، والذي يجسده الفنان أحمد عبد العزيز، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب. وفي نهاية الأمر، بعد إلحاح بطل العمل بالموافقة على الاستقالة، يرضخ اللواء جلال لطلب الاستقالة، ويتجه بعد ذلك سليم الأنصاري لتأسيس شركة أمن، ويشاركه أكرم صفوان، ويجسده الفنان هشام سليم، حتى تشتد الخلافات بينهما؛ لتتحول إلى عداوة وصراعات تمس الأمن القومي المصري.



يلعب بطولة مسلسل كلبش 3 النجوم: أمير كرارة، أميرة العايدي، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، ومحمد علي رزق، وهو من تأليف: باهر دويدار، وإخراج: بيتر ميمي، وقد عرض على قناتي «الحياة الحمراء، MBC 3» خلال شهر رمضان المبارك.

إليكم حلقات مسلسل كلبش 3 كاملة:

بوستر فيلم كلبش 3



الحلقة الأولى من مسلسل كلبش 3:

بدأت أحداث الحلقة الأولى من الجزء الثالث، بمشهد للفنان أحمد عبدالعزيز وهو يحقق مع «منصور» الذي يجسده الفنان محمد أنور، وتنتهي أحداث الحلقة الاولى بقفز سليم في البحر؛ خلال هروبه من مجموعة من المجاهدين.



الحلقة الثانية من مسلسل كلبش 3:

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل كلبش 3 بمشهد اختفاء سليم الأنصاري؛ بعد قفزه في البحر، أثناء هروبه من الجماعات الإرهابية، حيث يتصدى لعمل إرهابي ونجله يدخل المستشفى.



الحلقة الثالثة من مسلسل كلبش 3:

بدأت أحداث الحلقة الثالثة بالكشف عن إصابة «مالك» نجل سليم الأنصاري بفيروس خطير، نقل له بفعل فاعل، وانتهت الحلقة بمشهد انفجار خارج الشركة، ويظهر سليم الأنصاري وهو يطلق النار من الشباك.



الحلقة الرابعة من مسلسل كلبش 3:

في الحلقة الرابعة من مسلسل كلبش 3، يُتهم أكرم صفوان بتدبير حادث تفجير شركة سليم الأنصاري، كما تنتهي الحلقة بلقاء بين اللواء جلال، وبين سليم الأنصاري.



الحلقة الخامسة من مسلسل كلبش 3:

كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل كلبش 3 عن عدة مفاجآت تفسر الأحداث الغامضة في الحلقات السابقة، حيث فجر سليم الأنصاري «أمير كرارة» مفاجأة؛ وهي أن اللواء جلال «أحمد عبد العزيز» يعرف جميع الأحداث التي وقعت له؛ بسبب رجل الأعمال أكرم صفوان «هشام سليم»، الذي أصاب ابنه بفيروس خطير، وأجبره على ترك وزارة الداخلية والعمل معه في شركة أمن.



الحلقة السادسة من مسلسل كلبش 3:

في الحلقة السادسة من مسلسل كلبش 3، يجلس سليم مع اللواء جلال خطاب «أحمد عبدالعزيز» ليضعا خطة لرجل الأعمال «محمود علوان» ناصر سيف، ويؤكد «جلال» أن علوان هو شخص مهم بالنسبة لهم؛ لأنه سيكشف لهم أشياء كثيرة خلال الفترة المقبلة.

الحلقة السابعة من مسلسل كلبش 3:

في الحلقة السابعة من مسلسل كلبش 3، يكشف اللواء جلال خطاب «أحمد عبد العزيز» رجاله الذين يعملون مع «سليم الأنصاري» في شركة الأمن، وتنتهي الأحداث في غموض بمشهد يجمع اللواء جلال خطاب برجل الأعمال محمود علوان، بعد اتصال هاتفي بينهما.



الحلقة الثامنة من مسلسل كلبش 3:

تناولت الحلقة الثامنة من مسلسل كلبش 3 تعاون محمود علوان مع اللواء جلال خطاب، وانتهت الحلقة في حالة غموض وإثارة.



الحلقة التاسعة من مسلسل كلبش 3:

دارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل كلبش 3 حول تهديد أكرم صفوان «هشام سليم» لجومانة «سارة عادل» وتعنيفها؛ بسبب دخول سليم الأنصاري «أمير كرارة» وريم «يسرا اللوزي» إلى منزلها.



كما أن الحلقة انتهت بمفاجأة؛ وهي مقابلة في الفجر بين أكرم صفوان "هشام سليم" والضابط عوني "أشرف مصيلحي" الذي يعمل مع جلال خطاب "أحمد عبدالعزيز" وفريقه.



الحلقة العاشرة من مسلسل كلبش 3:

كشفت الحلقة العاشرة من مسلسل كلبش 3 العديد من المفاجآت، أبرزها تعاون ضابط الأمن أشرف مصيلحي مع رجل الأعمال أكرم صفوان "هشام سليم".



وانتهت الحلقة باغتيال محمود علوان هو يقود سيارته بعد أن أطلق "صدام" عليه النار، وهو يقف على سطح العمارة المقابلة لمنزله.

هايدي كرم في احدى المشاهد

الحلقة الحادية عشرة من مسلسل كلبش 3:

اكتشف سليم الأنصارى "أمير كرارة" في بداية أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «كلبش 3»، أنّ مجموعة من العاملين معه في شركة الحراسات الجديدة، والتي يشاركه فيها أكرم صفوان "هشام سليم"، يعملون ضمن وحدة استخباراتية، تحت قيادة اللواء جلال خطاب "أحمد عبد العزيز"، والذي أخبره بأنه من زرع هذه المجموعة لحمايته وتأمينه.



الحلقة الثانية عشرة من مسلسل كلبش 3:

شهدت أحداث الحلقة الـ12 من الجزء الثالث من مسلسل كلبش 3، الكثير من الأحداث السعيدة لسليم الأنصاري "أمير كرارة" بعد صدمات متتالية، حيث بدأت الحلقة ببدء تماثل ابنه مالك للشفاء من الفيروس الغامض، وانتهت بخروج الصغير من المستشفى للمرة الأولى.



الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل كلبش 3:

احتفل سليم الأنصاري "أمير كرارة" بشفاء ابنه مالك، مع بداية أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل «كلبش 3»، وقرر الحصول على إجازة أسبوع؛ لمتابعة تطورات حالة ابنه، بعدما استطاع السير على قدميه بدون مساعدة من أحد.



الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل كلبش 3:

في الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل كلبش 3 تتصاعد وتيرة الصراع بين الأجهزة الأمنية، ويمثلها سليم الأنصاري "أمير كرارة"، وبين المافيا العالمية ومندوبها أكرم صفوان "هشام سليم"، بعدما شنّ التنظيم الإرهابي هجوماً على مقر الفندق، حيث يُعقد اجتماع مهمّ لوزراء البترول العرب، وتدخّل سليم في تأمين الاجتماع بشكل مفاجئ من دون أن يُطلب منه، وبالفعل كان له دور مؤثر في إفشال مخطط التنظيم الإرهابي في الوقت المناسب.



الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل كلبش 3:

بدأت أحداث الحلقة 15 من الجزء الثالث لمسلسل كلبش 3، بخيانة عوني للجهات الأمنية مجدداً؛ إذ خرج سريعاً من مكتب اللواء جلال خطاب؛ ليخبر أكرم صفوان بأنّ سليم الأنصاري كان في الفندق، وأنه شارك مع القوات في مواجهة الاقتحام.



الحلقة السادسة عشرة من مسلسل كلبش 3:

شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل كلبش 3 المزيد من المواجهة بين أكرم صفوان "هشام سليم" والأجهزة الأمنية المصرية، بعد نجاته من محاولة اغتيال، ألمح إلى أنّ الأجهزة كانت طرفاً فيها، رغم تصدي سليم الأنصاري "أمير كرارة" للفريق الإرهابي.

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الحلقة السابعة عشرة من مسلسل كلبش 3:

الحلقة السابعة عشرة من مسلسل كلبش 3، بدأت بتوتر علاقة سليم الأنصاري "أمير كرارة"، باللواء جلال "أحمد عبد العزيز"، بعد اكتشاف سليم أنّ اللواء جلال كلف الممرضة التي تتابع حالة ابنه مالك بالتجسس عليه، ونقل أخباره أولاً بأول.



الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل كلبش 3:

بدأت أحداث الحلقة الـ 18 بتوجه سليم الأنصاري "أمير كرارة"، ومعه حسام "عمر الشناوي" وبروسلي "أحمد العوضي"، للمكان السرى الخاص بأكرم صفوان "هشام سليم"، وقاموا بمساعدة من سميح "محمد علي رزق" باقتحام المكان وفتح الخزانة الخاصة بأكرم، وسرقة ما فيها من أوراق، وفي نفس الوقت أخذ سليم الحقن الخاصة بابنه مالك، والتي كانت موجودة في ثلاجة بجوار الخزانة.



الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل كلبش 3:

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل «كلبش 3 نهاية مأساوية للضابط عوني، الذي فضل الانتحار على أن يستكمل طريق الخيانة مع أكرم صفوان "هشام سليم" الذي طلب منه التجسس على الضباط العاملين في سيناء، تنفيذاً لطلب المنظمة الإجرامية، وظهرت للمرة الأولى الجاسوسة «سارة» التي كشفت لأكرم تفاصيل محاولة قتله، وأسباب وفاة الصحفي غسان.

الحلقة العشرون من مسلسل كلبش 3:

تصاعدت وتيرة الأحداث في الحلقة العشرين من مسلسل كلبش 3 بعد ترك الضابط عوني "أشرف مصيلحى" خطاباً يكشف فيه المزيد من الأسرار حول خطط أكرم صفوان "هشام سليم"، كما نجح سليم الأنصاري "أمير كرارة" في الخروج بالحقيبة الغامضة من المطار، بعد زرع جهاز لتتبع تحركات صفوان، وانتهت الحلقة كالعادة بحادث قتل جديد بعد وفاة الضابط حسام في تفجير حزام ناسف.



الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل كلبش 3:

بدأت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل كلبش 3 بإخبار سليم الأنصارى واللواء جلال خطاب، خبر استشهاد الضابط حسام، الذي يلعب دوره عمر الشناوي؛ ليدخلا في حالة حزن شديد، وطلب خطاب من الضباط تمشيط المكان للبحث عن أي عبوات ناسفة أخرى، وبحث أكرم صفوان مع زوجته كيفية الاستفادة ممّا حدث، حيث كان يرغب في وفاة عدد كبير من الضحايا لخدمة مصالحه.

فريق العمل



الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل كلبش 3:

أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل كلبش 3، بدأت بمواجهة جديدة بين سليم الأنصاري وأكرم صفوان، بعدما تقدم الأول باعتذار من الثاني على تهديده بالقتل، طالباً منه تقدير انفعاله بعد استشهاد الضابط حسام، ومن أجل إقناعه، طلب سليم مليون دولار لعلاج والدته خارج مصر، وتأمين علاج ومستقبل ابنه، مؤكداً أنه أيقن أنّ صفوان سينتصر بكل الأحوال، وطلب أكرم مهلة للموافقة على العرض، مؤكداً أنّ ما سيفعله سليم في سيناء اختبار لجدّيته.

الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل كلبش 3:

كشفت أحداث الحلقة 23 من مسلسل كلبش 3، عن الهدف الحقيقي لرحلة سيناء، وهو رغبة أكرم صفوان "هشام سليم " في التخلص من الجميع، ومن بينهم سليم الأنصاري "أمير كرارة"، والإعلامية شهيرة "هيدي كرم"، وبالوقت نفسه تعرّف سليم إلى الجاسوس السري لصفوان.



الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل كلبش 3:

بدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل كلبش 3 بنقل جومانا "سارة عادل" إلى الشقة التابعة للواء جلال خطاب أحمد عبد العزيز، بحسب أوامره لسميح «محمد علي رزق»، من أجل حمايتها من أكرم صفوان بعد اكتشافه دورها في التجسس عليه.



الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل كلبش 3:

بدأت أحداث الحلقة 25 باكتشاف ريم "يسرا اللوزي"، اختطاف والدتها وشقيقتها على يد أمجد صفوان، بعدما ترك لها رسالة أكد فيها أنه لن يطلق سراح عائلتها إلا بعد الخضوع له، وتحقيق أهدافه المشينة التي رفضتها سابقاً، وهدد باغتصاب شقيقتها الصغرى بدلاً منها إذا رفضت شروطه، وتقوم "ريم" بإبلاغ سليم الأنصاري.



الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل كلبش 3:

أحداث الحلقة السادسة والعشرون بدأت مع تداعيات قتل هايدي أمجد صفوان؛ لأنه اختطف أسرة ريم لينتقم منها، ويذهب خلال الأحداث أكرم صفوان إلى مكان الحادث، ثم يتوعد بالانتقام من سليم الأنصاري وريم، رغم محاولات سليم تهدئة الأوضاع، وإقناعه بأن أمجد هو من استعجل نهايته، بسبب أعماله الطائشة، ويتدخل اللواء جلال بإصدار أوامره؛ بنقل الدكتورة ريم وأسرتها مع هايدي لمكان آمن.

هشام سليم في كلبش 3

الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل كلبش 3:

بدأت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل كلبش 3 من النهاية المثيرة للحلقة السابقة، حيث تم الكشف عن تجنيد اللواء جلال للإعلامية شهيرة "هيدي كرم" لتنضم للمجموعة السرية، ومهمتها التقرب أكثر من رجل الأعمال أكرم صفوان واكتساب ثقته؛ حتى تتمكن من الحصول على المعلومات الكافية عن العملية السرية التي يخطط لها.



الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «كلبش 3:

سيطر الحزن على المشاهد الأخيرة من الحلقة 28 لمسلسل كلبش 3، بعدما فوجئ الجميع بتدهور الحالة الصحية للواء جلال "أحمد عبد العزيز"، بعد معاناته من مرض السرطان، وبالوقت نفسه اشتدت الأزمات حول رجل الأعمال أكرم صفوان "هشام سليم"، حيث طلبت زوجته الطلاق بعد تسببه في انتحار ابنها.



الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل كلبش 3:

بدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل كلبش 3، بإنقاذ سليم الأنصاري لحياة اللواء جلال أحمد عبد العزيز، بعدما اكتشف حقيقة معاناته ورماً سرطانياً، حيث اتصل نصر وأبلغه بعثوره على اللواء جلال فاقداً للوعي داخل منزله، وقام اللواء نصر بإرسال الطبيب بسرعة.

الحلقة الثلاثون من مسلسل كلبش 3:

شهدت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل كلبش 3، نهاية مثيرة تمهد لتقديم الجزء الرابع، فبعد نجاح سليم الأنصاري "أمير كرارة" في تحرير والدته "هالة فاخر" وابنه، يبدأ مغامرة جديدة؛ بمواجهة ضيف شرف الحلقة "النجم إياد نصار".