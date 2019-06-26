طرحت النجمة العالمية مادونا أحدث كليباتها بعنوان "God Control" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وتعتبر الأغنية من ضمن ألبوم "madame x"، و الذي تم إصداره أول أمس، كما يضم الألبوم على 13
يذكر أن الفنانة العالمية مادونا أصدرت كليب بعنوان "dark ballet"، و تخطي حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مادونا تطرح أحدث كليباتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.