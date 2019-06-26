بالفيديو.. مادونا تطرح أحدث كليباتها

طرحت النجمة العالمية مادونا أحدث كليباتها بعنوان "God Control" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وتعتبر الأغنية من ضمن ألبوم "madame x"، و الذي تم إصداره أول أمس، كما يضم الألبوم على 13

أغنية.

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يذكر أن الفنانة العالمية مادونا أصدرت كليب بعنوان "dark ballet"، و تخطي حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.